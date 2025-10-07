Pesca delle vongole rinnovata la deroga dall' Europa all' Italia Ciccioli FdI | No alle strumentalizzazioni

Anconatoday.it | 7 ott 2025

Il regolamento delegato della Commissione del 24 luglio 2025 (C(2025)4933), rinnova la deroga concessa all’Italia per la raccolta delle vongole (Venus spp.) a partire da 22 millimetri. In qualità di europarlamentare per il Gruppo Ecr e Fratelli d’Italia, è Carlo Ciccioli a respingere con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

