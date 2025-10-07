Pesca a strappo sul fiume Sisto | le guardie ittiche FIPSAS multano un 60enne del posto

Terracina, 7 ottobre 2025 – Non si fermano i controlli delle g uardie ittiche Regionali FIPSAS, impegnate costantemente nella tutela dell’ambiente e della fauna ittica. Nel corso della giornata odierna, durante un servizio di vigilanza effettuato nel comune di Terracina, in prossimità dello sbarramento del fiume Sisto, gli agenti FIPSAS hanno verbalizzato un uomo di circa settant’anni, r esidente in zona, sorpreso ad esercitare la pesca a strappo, una pratica vietata e particolarmente cruenta. La pesca a strappo consiste nell’utilizzo di ami multipli o ancorotti senza esca, che vengono trascinati o strattonati violentemente nell’acqua con l’intento di agganciare i pesci in modo casuale e non selettivo, spesso ferendoli gravemente o uccidendoli senza possibilità di rilascio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

