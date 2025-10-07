Pesaro addio a Iaia Palazzetti | un’estate di felicità in barca poi la malattia senza scampo

Pesaro, 7 ottobre 2025 – Era tornato il sole negli occhi a Claudia Palazzetti, per tutti Iaia: la passione per il mare, la barca a vela ed un compagno di avventure, Michele. Quel sole negli occhi se n’è andato una quindicina di giorni fa quando il suo quadro clinico è precipitato. E dal mare, alla circumnavigazione dell’Italia, è entrata dentro l’ospedale da dove non è più uscita. Ieri notte ha chiuso gli occhi per sempre. Aveva 65 anni. E’ morta dentro quell’ospedale dove ha incrociato il padre Eligio, 92 anni, che stava per essere trasportato a Fano per un intervento, mentre lei, sopra una barella stava infilando il corridoio della Rianimazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

