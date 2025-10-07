Perugia-Rimini il prefetto teme scontri e problemi | Forte livore e acredine che il tempo ha acuito

L'11 ottobre si giocherà la partita di calcio di serie C Perugia-Rimini, ma niente biglietti per i tifosi romagnoli. Il prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha firmato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Rimini. Il provvedimento, spiega la Prefettura di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

