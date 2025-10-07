Perugia ricorda Pierluigi Frosio | scoperta al Curi una targa in sua memoria

Il 20 febbraio del 2022 una brutta malattia non gli diede scampo, ma Pierluigi Frosio non è mai uscito dai cuori e dalla memoria di tutti gli sportivi perugini.Per onorare la memoria del capitano del Perugia dei Miracoli, che nel 197879 concluse per la prima volta in assoluto la serie A senza. 🔗 Leggi su Today.it

