Perugia crisi dentro e fuori dal campo Intanto il club pensa a Fabrizio Ravanelli
Il Perugia annaspa sempre più. Serve, subito, un salvagente. Il Grifo è apparso allo sbando, sia in campo (alcune scelte compiute lasciano almeno perplessi) che fuori. I rapporti ormai logorati tra società e il diesse Meluso non aiutano certo la squadra che probabilmente avverte la tensione tra le parti. Il dirigente si è accollato tutte le responsabilità di una campagna acquisti (si fa per dire) deludente, ma il fatto è che il budget promesso non sarebbe stato rispettato. Questa l'unica spiegazione razionale. Il dirigente è però legato ad un contratto faraonico per la categoria e per gli stipendi medi dell'attuale società e il club vorrebbe che fosse Meluso a fare un passo indietro.
Crisi-Perugia, esonerato Cangelosi. La società ora punta su Piero Braglia
Calcio serie C, per il Perugia è crisi nera. Meluso: "Chiediamo scusa ai tifosi"
Crisi-Perugia, al peggio non c’è mai fine. Passa anche la Pianese: è contestazione
Perugia, è crisi nera: sconfitta anche con la Pianese - Quarta sconfitta consecutiva per il Perugia, avvitato in una crisi sempre più profonda nonostante il cambio in panchina.
Calcio serie C, il Perugia continua a perdere e i tifosi lo contestano fuori dallo stadio - Tutto si è svolto all'insegna della civiltà e senza incidenti.