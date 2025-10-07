Perugia crisi dentro e fuori dal campo Intanto il club pensa a Fabrizio Ravanelli

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025

Il Perugia annaspa sempre più. Serve, subito, un salvagente. Il Grifo è apparso allo sbando, sia in campo (alcune scelte compiute lasciano almeno perplessi) che fuori. I rapporti ormai logorati tra società e il diesse Meluso non aiutano certo la squadra che probabilmente avverte la tensione tra le parti. Il dirigente si è accollato tutte le responsabilità di una campagna acquisti (si fa per dire) deludente, ma il fatto è che il budget promesso non sarebbe stato rispettato. Questa l’unica spiegazione razionale. Il dirigente è però legato ad un contratto faraonico per la categoria e per gli stipendi medi dell’attuale società e il club vorrebbe che fosse Meluso a fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

