Il Perugia annaspa sempre più. Serve, subito, un salvagente. Il Grifo è apparso allo sbando, sia in campo (alcune scelte compiute lasciano almeno perplessi) che fuori. I rapporti ormai logorati tra società e il diesse Meluso non aiutano certo la squadra che probabilmente avverte la tensione tra le parti. Il dirigente si è accollato tutte le responsabilità di una campagna acquisti (si fa per dire) deludente, ma il fatto è che il budget promesso non sarebbe stato rispettato. Questa l’unica spiegazione razionale. Il dirigente è però legato ad un contratto faraonico per la categoria e per gli stipendi medi dell’attuale società e il club vorrebbe che fosse Meluso a fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, crisi dentro e fuori dal campo. Intanto il club pensa a Fabrizio Ravanelli