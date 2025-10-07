Perugia cocaina nascosta nelle mentine | arrestato
Spacciatore in manette. I carabinieri di Farneto di Colombella hanno arrestato un 39enne, cittadino albanese e già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato lungo le strade di Piccione per un controllo e sorpreso con cinque. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
