Personale Ata tagli per oltre 2mila lavoratori | come cambia la scuola
Non più collaboratori ma operatori scolastici, che saranno oltre 2mila in meno in tutta Italia. Cambiano i criteri e i parametri di reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliare nelle scuole del Paese, che confluirà in due nuove figure, attraverso procedure di mobilità verticale. Nella riorganizzazione del personale Ata è previsto a partire dall’anno scolastico 202627 il taglio di 2.174 posti per collaboratori scolastici. Una decisione confermata dalle disposizioni in materia fissate con a legge di Bilancio 2025, che ha suscitato l’opposizione delle sigle di categoria. Il taglio di oltre 2mila collaboratori scolastici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: personale - tagli
Scadenze contrattuali del personale oss, la Fp Cgil: "La linea dei tagli non può essere la misura per garantire sanità"
Tagli al personale e niente castello: come cambia la monarchia con William e Kate
William e Kate Re e Regina, cambia tutto: «Non vivranno in un castello. E faranno tagli al personale». Il futuro dei principini
TAGLIO DEL NASTRO lavori realizzati in economia con personale interno Asl1 - facebook.com Vai su Facebook
Telefonica, tagli al personale: fino a 7mila dipendenti. Cosa sappiamo sul piano licenziamenti e quali sono le tempistiche?https://startupitalia.eu/economy/telefonica-licenzia-cosa-sappiamo/… - X Vai su X
Personale Ata, tagli per oltre 2mila lavoratori: come cambia la scuola - Il ministero dell’Istruzione ha rivisto i criteri per le tabelle del personale Ata, tagliando più di 2mila collaboratori scolastici ... quifinanza.it scrive
Personale Ata, allarme dei sindacati: ritirato l’emendamento per la proroga di 10mila contratti legati ai fondi Pnrr - Quasi diecimila collaboratori scolastici e amministrativi rischiano di non vedere prorogato fino a giugno il proprio contratto. Come scrive ilfattoquotidiano.it