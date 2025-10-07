Personale Ata tagli per oltre 2mila lavoratori | come cambia la scuola

Non più collaboratori ma operatori scolastici, che saranno oltre 2mila in meno in tutta Italia. Cambiano i criteri e i parametri di reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliare nelle scuole del Paese, che confluirà in due nuove figure, attraverso procedure di mobilità verticale. Nella riorganizzazione del personale Ata è previsto a partire dall’anno scolastico 202627 il taglio di 2.174 posti per collaboratori scolastici. Una decisione confermata dalle disposizioni in materia fissate con a legge di Bilancio 2025, che ha suscitato l’opposizione delle sigle di categoria. Il taglio di oltre 2mila collaboratori scolastici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

