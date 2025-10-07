Perseguita la ex e pubblica le sue foto | condannato a 5 anni di carcere

Cinque anni di reclusione e un risarcimento di ventimila euro: è questa la pena che dovrà scontare un uomo trentino di 60 anni che è stato condannato per atti persecutori e revenge porn nei confronti della sua ex compagna. Il processo, tenuto dalla giudice Marta Schiavo, si è svolto nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: perseguita - pubblica

A Taranto, per anni, gli educatori degli asili nido comunali hanno sempre lavorato un’ora in più. A scoprirlo, dopo le denunce di alcune lavoratrici del settore, è stata la Funzione Pubblica CGIL, che ieri, grazie a un’azione legale perseguita dall’avvocato Luca - facebook.com Vai su Facebook

Melfese, perseguita l’ex compagna: arrestato e ai domiciliari con braccialetto elettronico - X Vai su X

Fabbrico, perseguita la sua ex, denunciato e allontanato - Fabbrico (Reggio Emilia), 4 giugno 2025 – Non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la sua ex compagna, e lui, un uomo di 23 anni, avrebbe iniziato a molestarla e a minacciarla di ... Da ilrestodelcarlino.it

Perseguita e minaccia l’ex compagna. 44enne arrestato e rinchiuso in carcere - Rintracciato in un albergo dai Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore risultava già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento e comunicazione all’ex com ... Lo riporta gazzettadiparma.it