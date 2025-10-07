Persecuzione e maltrattamenti all' ex compagna arrestato un 19enne

I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato un giovane di 19 anni, messinese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica. Il ragazzo è gravemente indiziato dei reati di atti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

