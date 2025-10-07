Persecuzione e maltrattamenti all' ex compagna arrestato un 19enne

I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato un giovane di 19 anni, messinese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica. Il ragazzo è gravemente indiziato dei reati di atti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: persecuzione - maltrattamenti

askanews. . Gli attivisti a bordo delle navi della #Flotilla fermate da #Israele , al loro ritorno a casa stanno denunciando maltrattamenti durante la loro detenzione in carcere e le minacce da parte del governo israeliano - #GlobalSumudFlotilla #Gaza Vai su Facebook

Maltrattamenti e stalking, alla Casa circondariale di Varese percorsi di recupero per i detenuti - X Vai su X

Persecuzione e violenza nei confronti dell’ex fidanzata: 19enne in manette a Messina - Persecuzione e violenza verso l'ex compagna: arrestato 19enne messinesePersecuzione e violenza verso l'ex compagna: ... Lo riporta msn.com

Si sveglia nel cuore della notte a Melfi e fa arrestare l'ex compagno che la spia dalla finestra - Un uomo arrestato a Melfi per maltrattamenti contro l’ex compagna: la Polizia interviene dopo ripetute segnalazioni di persecuzione. Si legge su virgilio.it