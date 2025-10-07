Pericoli a Terni la svolta a Città Giardino | Inversione di marcia e segnaletica ‘Allarme’ per via Carnano
Una significativa svolta in arrivo per l’intersezione stradale tra via Vodice e via Montegrappa. Il funzionario con elevata qualificazione per la viabilità Stefano Carloni, ha infatti ricordato che il Comune beneficerà di risorse pari a 393 mila euro provenienti dal Ministero delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: pericoli - terni
Via Sant’Efebo a Terni tra auto, smog e pericoli: la petizione dei residenti arriva a palazzo Spada
Pericoli a Terni: “Buche ed avvallamenti generano insicurezza per i numerosi veicoli che percorrono la strada” GALLERIA FOTOGRAFICA
Barba, capelli e pericoli per la sicurezza: chiusi tre saloni da barbiere a Terni
«A #Terni est i #cinghiali sono causa di #pericoli e #disagi» https://umbriaon.it/a-terni-est-i-cinghiali-sono-causa-di-pericoli-e-disagi/… #Umbria #segnalazione - X Vai su X
Specie in pericolo e cambiamenti ambientali: a Terni un dialogo su scienza e conservazione.... - facebook.com Vai su Facebook