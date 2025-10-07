Dal Teatro della Pergola al Maggio passando per il ’cubo nero’. Ieri il sottosegretario alla Cultura, Giancarlo Mazzi (Fdi), parlando a margine di un’iniziativa elettorale, è tornato a parlare delle vicende che hanno riguardato il capoluogo toscano negli ultimi mesi. A partire dal declassamento del Teatro della Toscana. "Ci aspettavamo un’apertura al dialogo che non c’è stata. Tutte le decisioni sono state prese all’insaputa nostra. La sindaca mi ha messo di fronte alle decisioni che aveva preso, a tutte le persone che aveva già nominato: io le ho detto che questo non era condividere. Siamo due istituzioni, condividere vuol dire dialogare" le parole di Mazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pergola, ministero contro Funaro. Il sottosegretario Mazzi attacca: "Ricorso al Tar? Mancato il dialogo"