Perdono l' orientamento nei boschi in ValPerino escursionisti salvati nella notte

Due escursionisti piacentini che si erano persi nei boschi, nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, sono stati slavati dopo un intervento di ricerca da parte dei soccorritori che è durato alcune ore che si è concluso nella notte.Un uomo di 68 anni e una donna di 56 anni entrambi residenti a Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

