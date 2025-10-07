Perché si sono lasciati i Coma_Cose | crisi tour flop e progetti solisti

L’incipit perfetto per questo articolo, L’addio non è una possibilità, ce lo hanno fregato loro, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, fino a ieri semplicemente i ComaCose, quindi non si può che prenderne atto e provare a dire qualcosa che non scivoli nel malinconico e neanche nell’ovvio. Perché la notizia che si era rincorsa questa estate – California, questo il nome d’arte di Francesca, vista al mare in Liguria con un altro, e poi tutti quei live un po’ asettici che ne sono seguiti – è diventata reale: i due si sono lasciati. E ci sono svariati motivi per rammaricarsene. Il primo, indubbiamente, è sotto il profilo umano: una coppia che ha raccontato per 10 anni il suo amore nelle canzoni, arrivando pure a mettere in scena la crisi arrivata dopo il primo passaggio sanremese, con L’addio cui si faceva riferimento prima, di colpo non è più una coppia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché si sono lasciati i Coma_Cose: crisi, tour flop e progetti solisti

In questa notizia si parla di: perch - sono

Perche' mi sono inventata la colazione del Bonta'? Perche' non c'e' modo migliore per iniziare una bella giornata con il sorriso!!! una buona colazione; la tua famiglia, i tuoi amici; RELAX, alla spesa, alle pulizie, alle commissioni... ci pensiamo dopo, q - facebook.com Vai su Facebook

NO QUESTE NON VALGONO PERCHE' NON SONO VERE VIGNETTE COME QUANDO LE FA SU ISRAELE - X Vai su X

I Coma_Cose si sono lasciati: “Ora è tempo di camminare da soli”. I motivi e gli ultimi concerti insieme - "L’Addio non è una possibilità dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista" ... Da deejay.it

Perché si sono lasciati i Coma_Cose: crisi, tour flop e progetti solisti - Con la fine della coppia tra Fausto e California scompare anche il duo artistico dei Coma_Cose. Secondo lettera43.it