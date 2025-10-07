Perché si è ritirato Panatta su Sinner dopo Shanghai | cosa è successo davvero

Un weekend di tennis trasformato in un incubo. Il Masters 1000 di Shanghai, tra i più prestigiosi del circuito ATP, si è trasformato in una vera e propria maratona di sopravvivenza per i giocatori scesi in campo sotto un sole cocente e un’umidità soffocante. Dallo svenimento di Marton Fucsovics ai malori di Taylor Fritz e Giovanni Mpetshi Perricard, fino ai giramenti di testa di Facundo Comesana e Novak Djokovic, il torneo cinese ha offerto uno spettacolo preoccupante. E a rendere il quadro ancora più drammatico ci ha pensato Jannik Sinner, costretto al ritiro nel terzo set contro l’olandese Tallon Griekspoor, colpito da crampi violenti che lo hanno piegato in due e costretto a usare la racchetta come un bastone per non cadere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it