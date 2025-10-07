Perché Raquel… Morte Mario Biondo la mamma rompe il silenzio sulla moglie dopo la svolta sul caso
Il caso di Mario Biondo è ufficialmente riaperto 12 anni dopo la sua morte. Il 30 maggio 2013 il cameraman siciliano fu trovato impiccato a una libreria nella casa di Calle Magdalena a Madrid, dove viveva con la moglie Raquel Sánchez Silva, assente perché in viaggio a Plasencia, in Estremadura. Le autorità spagnole archiviarono subito il caso come suicidio, ma la famiglia non ha mai accettato quella versione. Oggi un tribunale di Madrid ha cambiato lo scenario, accogliendo la tesi avanzata nell’agosto 2022 dal Tribunale di Palermo, secondo cui “potrebbe non essere stato suicidio”. Una posizione che la madre, Santina Biondo, ha difeso per anni con determinazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: perch - raquel
L'italiano, marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva, fu trovato impiccato in casa il 30 maggio 2013 - facebook.com Vai su Facebook
