Perché questo giocatore della Football League potrebbe andare in pensione a 24 dopo il successo di Wembley
Notizia fresca giunta in redazione: Il ventiquaquaquaquaquaquatty di Peterborough United Player Oscar Wallin ha lasciato il contratto con la League One Side a metà della stagione 202526. Il difensore svedese è destinato a tornare nella sua patria dopo aver fatto 45 apparizioni per Posh, che includeva la gloria del trofeo EFL al Wembley Stadium la scorsa stagione. Peterborough ha fatto vincere EFL Trophy con la vittoria su Birmingham City ad aprile, una partita in cui il boss elegante Darren Ferguson ha descritto il difensore come “eccellente”. Ti potrebbe piacere Il giocatore di Peterborough United termina il contratto a metà stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il tecnico rossonero: "Avremmo dovuto avere più cattiveria. Rafa deve essere determinante, perché è un giocatore importante per la squadra" Vai su Facebook
#Tudor: “Pareggio giusto col #Milan. Per non vincere non basta solo il cuore, serve altro. Ho tolto #Yildiz perché l’ho visto stanco. Giocare con 2 punte? Devo trovare quello che va bene a loro e a me; io mi devo adattare ai giocatori ma devo fare cose che mi a - X Vai su X
Giocatore di football di 24 anni costretto a subire riti di iniziazione a sfondo sessuale dai compagni di squadra: dopo 13 anni si chiude il caso - MOGLIANO (TREVISO) – Si è concluso con una sentenza di intervenuta prescrizione il processo d’appello bis a carico di due allenatori e cinque giocatori della squadra di football americano Islanders, ... ilgazzettino.it scrive