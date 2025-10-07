Notizia fresca giunta in redazione: Il ventiquaquaquaquaquaquatty di Peterborough United Player Oscar Wallin ha lasciato il contratto con la League One Side a metà della stagione 202526. Il difensore svedese è destinato a tornare nella sua patria dopo aver fatto 45 apparizioni per Posh, che includeva la gloria del trofeo EFL al Wembley Stadium la scorsa stagione. Peterborough ha fatto vincere EFL Trophy con la vittoria su Birmingham City ad aprile, una partita in cui il boss elegante Darren Ferguson ha descritto il difensore come “eccellente”. Ti potrebbe piacere Il giocatore di Peterborough United termina il contratto a metà stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Perché questo giocatore della Football League potrebbe andare in pensione a 24 dopo il successo di Wembley