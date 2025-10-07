Perché questo giocatore della Football League potrebbe andare in pensione a 24 dopo il successo di Wembley

Justcalcio.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notizia fresca giunta in redazione: Il ventiquaquaquaquaquaquatty di Peterborough United Player Oscar Wallin ha lasciato il contratto con la League One Side a metà della stagione 202526. Il difensore svedese è destinato a tornare nella sua patria dopo aver fatto 45 apparizioni per Posh, che includeva la gloria del trofeo EFL al Wembley Stadium la scorsa stagione. Peterborough ha fatto vincere EFL Trophy con la vittoria su Birmingham City ad aprile, una partita in cui il boss elegante Darren Ferguson ha descritto il difensore come “eccellente”. Ti potrebbe piacere Il giocatore di Peterborough United termina il contratto a metà stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

perch233 questo giocatore della football league potrebbe andare in pensione a 24 dopo il successo di wembley

© Justcalcio.com - Perché questo giocatore della Football League potrebbe andare in pensione a 24 dopo il successo di Wembley

In questa notizia si parla di: perch - giocatore

Giocatore di football di 24 anni costretto a subire riti di iniziazione a sfondo sessuale dai compagni di squadra: dopo 13 anni si chiude il caso - MOGLIANO (TREVISO) – Si è concluso con una sentenza di intervenuta prescrizione il processo d’appello bis a carico di due allenatori e cinque giocatori della squadra di football americano Islanders, ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Giocatore Football League