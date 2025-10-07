Perché Predator | Badlands ha avuto la priorità su Prey 2 spiegato dal produttore

Il nuovo film Predator uscirà tra un mese, il 7 novembre, con il titolo Predator: Badlands. Tuttavia, dopo il successo di Prey del 2022, molti fan potrebbero aver pensato che sarebbe stato realizzato un sequel di quella storia piuttosto che un film che offre una premessa rivoluzionaria, anticipata nei trailer di Predator: Badlands. Secondo uno dei produttori del film, questo approccio unico al Predator è stato uno dei motivi principali per cui il pubblico sta aspettando Predator: Badlands prima di Prey 2. Durante la visita sul set di Predator: Badlands organizzata da ScreenRant, il produttore Ben Rosenblatt ha spiegato il ragionamento suo e del regista Dan Trachtenberg: “Una delle cose più importanti per Dan e per me, e ciò che mi ha attratto di Prey, è che era qualcosa di inaspettato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it