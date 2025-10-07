Perché non ha fatto come Alcaraz? La critica di Panatta dopo il ritiro di Sinner

Il ritiro di Jannik Sinner, vittima di crampi durante il match contro Griekspoor, al Masters 1000 di Shanghai, ha aperto il dibattito sui ritmi insostenibile del calendario tennistico. Insomma si gioca troppo e tutto ciò va a danno della salute dei giocatori. L'azzurro è stato solo l'ultimo. Prima era toccato a Machac, e prima ancora a Fritz. E ancora: Ruud, Goffin, Atmane, Medjedovic, Wu Yibing. Tutti costretti al ritiro nel corso del torneo cinese. Condizioni proibitive, le hanno così descritte i diretti interessati. Oltre 30° di temperatura con picchi d'umidità del 90%. Sulla questione si è espresso anche Adriano Panatta nel corso di un articolo scritto per il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Perché non ha fatto come Alcaraz?". La critica di Panatta dopo il ritiro di Sinner

In questa notizia si parla di: perch - alcaraz

Alcaraz e l'articolo in Spagna sulle scelte opposte a Sinner: "Campione senza giocare perché..." - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz perché ha battuto Sinner? I quattro punti chiave, dalla (lucida) follia ai punti deboli di Jannik - X Vai su X

Adriano Panatta: «Alcaraz? Ha più soluzioni rispetto a Sinner. È fatto di gomma e fa dei recuperi impossibili» - Il tennista italiano ha perso la finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, in quello che era uno spartiacque decisivo per la vetta del ranking, con Jannik che ... Lo riporta ilgazzettino.it

Alcaraz e l'articolo americano che lo incorona: "Sinner? Ha demolito...". Poi le parole di Federer - Carlitos vince a Tokyo e il New York Times parla di "masterclass". Secondo msn.com