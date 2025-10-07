Domani, non prima delle ore 12.30 italiane, negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai si affronteranno Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime: in palio oltre ad un posto nei quarti di finale, anche 100 punti utili per il ranking ATP e la Race to Turin. Si tratta di uno scontro importante, in quanto il canadese è il più immediato inseguitore dell’azzurro nella corsa per un posto alle ATP Finals: Musetti è ottavo con 3535, ultimo piazzamento utile per l’accesso al torneo di fine anno, mentre il nordamericano è decimo a 2905. In mezzo c’è il britannico Jack Draper, il quale però ha già posto fine alla propria stagione per infortunio: il canadese deve recuperare 630 punti all’azzurro, ed anche in caso di sconfitta domani Musetti resterebbe favorito per un posto alle Finals, mentre un successo chiuderebbe, non aritmeticamente ma de facto, ogni discorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Perché Musetti-Auger-Aliassime può diventare la partita decisiva per le ATP Finals 2025. C'é un precedente olimpico