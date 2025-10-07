Perché l' Italia è così forte a pallavolo?

È una domanda che si saranno fatti tutti dopo i due Mondiali vinti nell'arco di poche settimane: perché l’Italia domina così tanto e così profondamente in questo sport? Parliamo di un’egemonia mondiale con pochi precedenti, esercitata sia al maschile che al femminile, che si estende dal livello senior a quello giovanile, e con inizia certo adesso. Da dove viene questo dominio, e come è spiegabile? E soprattutto cosa racconta di noi, del nostro Paese e della nostra cultura sportiva? Forse si può azzardare una risposta partendo dalla differenza con lo sport egemone di questo Paese: il calcio. Il calcio è l’autobiografia dell'Italia, lo specchio metaforico su cui costantemente viene proiettata la nostra vita pubblica, in cui gli insuccessi presenti della Nazionale diventano fotografia del declino generale, e il ricordo dei successi del passato nostalgia per un’Italia che contava di più ed era più prospera economicamente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

