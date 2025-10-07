Perché l’avvocato di Bossetti accusa quello di Sempio | Da Lovati fango su Yara Gambirasio

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel programma "Falsissimo" di Fabrizio Corona, Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio, indagato per delitto di Garlasco) ha messo in dubbio la difesa di Massimo Bossetti: "Dovevano fargli dire che era l'amante di Yara Gambirasio". Il legale di Bossetti ha risposto: "Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - avvocato

Ricerca: «chi è dietro l'accusa a bossetti» - Vestiti che friggono, singolari fenomeni fisici ed esperimenti di clonazione umana in questo resoconto sull'avventura del nostro Alessandro Vietti a Passaparola. Scrive fantascienza.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217avvocato Bossetti Accusa