Perché l’avvocato di Bossetti accusa quello di Sempio | Da Lovati fango su Yara Gambirasio
Nel programma "Falsissimo" di Fabrizio Corona, Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio, indagato per delitto di Garlasco) ha messo in dubbio la difesa di Massimo Bossetti: "Dovevano fargli dire che era l'amante di Yara Gambirasio". Il legale di Bossetti ha risposto: "Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Le divergenze riguardano l’impronta 33” A Fanpage.it l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, spiega perché l’ex generale del Ris Luciano Garofano non è più loro consulente - facebook.com Vai su Facebook
