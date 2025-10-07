Perché la Procura di Milano ha chiesto una nuova perizia sull'incidente di Ramy Elgaml

I pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, che hanno già chiuso le indagini, hanno chiesto una nuova "perizia cinematica" sull'incidente del 24 novembre 2024 in cui perse la vita Ramy Elgaml. Il gip nominerà presto un nuovo esperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - procura

La Civitas di Tempio ci ha denunciato alla Procura Federale per i nostri Open Day del settore giovanile. Non usiamo molti giri di parole perchè oggi vogliamo andare oltre la mera comunicazione, vogliamo aprire un momento di riflessione. Questa mattina i diri - facebook.com Vai su Facebook

Massacrata di botte dall'ex, assolto perché 'andava compreso'. La procura di Torino ricorre in appello. L'annuncio del procuratore aggiunto Parodi: 'Colpiti dal linguaggio della sentenza'. Ma la Camera penale difende i giudici #ANSA - X Vai su X

Perché la Procura di Milano ha chiesto una nuova perizia sull’incidente di Ramy Elgaml - I pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, che hanno già chiuso le indagini, hanno chiesto una nuova "perizia cinematica" sull'incidente del ... fanpage.it scrive

La Procura presenta ricorso contro la scarcerazione di Catella nell’inchiesta urbanistica: cosa sappiamo - La procura ha chiesto il ricorso dopo la scarcerazione di Manfredi Catella, uno degli indagati della maxi- Riporta fanpage.it