Perché la Procura di Milano ha chiesto una nuova perizia sull'incidente di Ramy Elgaml

Fanpage.it | 7 ott 2025

I pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, che hanno già chiuso le indagini, hanno chiesto una nuova "perizia cinematica" sull'incidente del 24 novembre 2024 in cui perse la vita Ramy Elgaml. Il gip nominerà presto un nuovo esperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

