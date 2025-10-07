Perché la Juventus spinge per l'arrivo di Thiago Motta al Monaco | la posizione dell'allenatore

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monaco avrebbe contattato Thiago Motta come sostituto di Hutter. L'ex allenatore della Juventus però non sarebbe attratto dalla destinazione anche se i bianconeri spingono affinché l'affare possa andare a buon fine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

