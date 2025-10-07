Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck erano insieme sul red carpet dopo la richiesta di divorzio

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul red carpet di Kiss of the Spider Woman. Si tratta della prima apparizione dei Bennifer dopo l'annuncio di divorzio lo scorso febbraio. L'incontro però è stato per motivi lavorativi: la star fa parte del cast e l'attore si è presentato a sorpresa in quanto produttore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

