Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck erano insieme sul red carpet dopo la richiesta di divorzio

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul red carpet di Kiss of the Spider Woman. Si tratta della prima apparizione dei Bennifer dopo l'annuncio di divorzio lo scorso febbraio. L'incontro però è stato per motivi lavorativi: la star fa parte del cast e l'attore si è presentato a sorpresa in quanto produttore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - jennifer

“Ho quasi mollato 30 anni in un secondo… perché dovevo imparare il ballo di Thriller.” Mark Ruffalo racconta il dietro le quinte del film con Jennifer Garner — e sì, la paura era vera. #MarkRuffalo #JenniferGarner #30AnniInUnSecondo #Thriller #Cinema #B - facebook.com Vai su Facebook

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme per la prima volta dopo il divorzio - Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono riuniti sul red carpet per Kiss of the Spider Woman, mostrando affetto e supporto reciproco. Come scrive rumors.it

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck erano insieme sul red carpet dopo la richiesta di divorzio - Si tratta della prima apparizione dei Bennifer dopo l’annuncio di divorzio lo scorso febbraio. Secondo fanpage.it