Perché il Cillian Murphy post Oscar impegnato da due anni per lo più in progetti poco divistici ci piace tantissimo
Dopo l'Oscar del 2024 Cillian Murphy è apparso per lo più in produzioni indipendenti dalle storie difficili e dai messaggi importanti, lontano dai progetti hollywoodiani, rimanendo fedele a un percorso che aveva già iniziato a tracciare. Per comprenderlo, basta riflettere un attimo a una delle grandi uscite in sala di ottobre. Per prepararsi alla visione di Tron: Ares, terzo capitolo della trilogia sci-fi, infatti, si potrebbe avere voglia di recuperare i due titoli precedenti, il capostipite Tron del 1982 e il sequel Tron: Legacy del 2010. Proprio all’inizio del secondo capitolo, in una scena per dare il contesto al pubblico su dove si trova, cosa sta accadendo e qual è il destino che il figlio Sam ha riservato alla compagnia informatica del padre Flynn, la ENCOM, si può scorgere tra i volti di un’anonima riunione un occhialuto Cillian Murphy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
