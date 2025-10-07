Perché il capo della polizia Vittorio Pisani oggi è a Bologna

Bologna, 7 ottobre 2025 – E’ atteso anche Vittorio Pisani, il capo della polizia, sotto le Due Torri, dove è prevista questa sera una mobilitazione pro Pal ad alta tensione, organizzata da Giovani Palestinesi. Una manifestazione che si svolgerà, nonostante il divieto con provvedimento del questore Antonio Sbordone, dalle 19.30 in piazza del Nettuno, nel secondo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre al popolo israeliano. La visita di Pisani pare fosse già programmata ed è mirata all’incontro con gli agenti feriti nelle proteste e negli scontri degli ultimi giorni nelle piazze italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

