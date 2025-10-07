Perché il capo della polizia Vittorio Pisani oggi è a Bologna
Bologna, 7 ottobre 2025 – E’ atteso anche Vittorio Pisani, il capo della polizia, sotto le Due Torri, dove è prevista questa sera una mobilitazione pro Pal ad alta tensione, organizzata da Giovani Palestinesi. Una manifestazione che si svolgerà, nonostante il divieto con provvedimento del questore Antonio Sbordone, dalle 19.30 in piazza del Nettuno, nel secondo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre al popolo israeliano. La visita di Pisani pare fosse già programmata ed è mirata all’incontro con gli agenti feriti nelle proteste e negli scontri degli ultimi giorni nelle piazze italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Capo della Polizia Vittorio Pisani a Washington per rafforzare la collaborazione con Usa - Il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani, a Washington per rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti. tg24.sky.it scrive
Il Capo della Polizia Vittorio Pisani a Washington DC (USA) per incrementare la collaborazione in materia di sicurezza - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani durante gli incontri, a Washington DC (USA), con i Direttori delle Agenzie americane FBI, DEA, Homeland ... Come scrive ilmessaggero.it