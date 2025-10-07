Dopo dieci anni insieme i Coma Cose si sono lasciati. Fausto Lama e Francesca Mesiano hanno annunciato l’addio con un lungo post pubblicato su Instagram in cui raccontano di aver scelto di intraprendere delle strade differenti. ?. Nel post apparso su Instagram, i Coma Cose hanno spiegato perché si sono lasciati. La coppia – legata sia nel privato che dal punto di vista artistico – aveva rivelato che a separarli era stato proprio il troppo lavoro “ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta”, avevano scritto. La coppia aveva infatti deciso di mettere in pausa il progetto artistico Coma Cose proprio per concentrarsi sulla coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché i Coma Cose si sono lasciati