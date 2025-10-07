Perché Fabio Cannavaro ha firmato il contratto da CT dell'Uzbekistan accanto a un militare

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Cannavaro ha firmato il suo nuovo contratto come CT dell'Uzbekistan di fianco a un militare. Il suo nome è Bakhodir Kurbanov, presidente Federale e anche Presidente del Servizio di Sicurezza dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - fabio

perch233 fabio cannavaro haPerché Fabio Cannavaro ha firmato il contratto da CT dell’Uzbekistan accanto a un militare - Il suo nome è Bakhodir Kurbanov, presidente Federale e anche Presidente del Servizio di Sicurezza ... fanpage.it scrive

perch233 fabio cannavaro haFabio Cannavaro è il nuovo CT dell’Uzbekistan - Ora è ufficiale l’approdo di Fabio Cannavaro alla guida della nazionale dell’Uzbekistan che parteciperà al Mondiale 2026. Scrive generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Fabio Cannavaro Ha