Perché Fabio Cannavaro ha firmato il contratto da CT dell'Uzbekistan accanto a un militare

Fabio Cannavaro ha firmato il suo nuovo contratto come CT dell'Uzbekistan di fianco a un militare. Il suo nome è Bakhodir Kurbanov, presidente Federale e anche Presidente del Servizio di Sicurezza dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabio Cannavaro è il nuovo CT dell’Uzbekistan - Ora è ufficiale l’approdo di Fabio Cannavaro alla guida della nazionale dell’Uzbekistan che parteciperà al Mondiale 2026. Scrive generationsport.it