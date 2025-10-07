Perché fa scalpore la foto di una sposa al seggio

Come mai ci sembra curiosa e insolita la foto dell’elettrice calabrese che si è fiondata ai seggi ancora in abito da sposa, subito dopo avere pronunciato il sì? Perché in Italia si vota sempre meno e ci si sposa sempre meno, dunque trovare qualcuno che faccia entrambe le cose, per giunta nello stesso giorno, è decisamente raro. In Calabria l’affluenza è ormai al 43%, in linea col 44% delle elezioni del 2020 e 2021, lontana anni luce dall’82% del 1970, quando le regioni erano una novità e gli italiani avevano ancora voglia di votare. In Italia i matrimoni sono stati 184mila nel 2023 e 173mila nel 2024, perdendo nel giro di un solo anno lo stesso margine perduto nei dieci anni precedenti, visto nel 2013 erano stati 194mila. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

