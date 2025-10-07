Perché Evelina Sgarbi chiede un amministratore esterno per i beni del padre | Non voglio si approfittino di lui

Evelina Sgarbi è tornata a parlare del padre Vittorio ribadendo una posizione opposta rispetto alla sorella Alba: "È trasfigurato, completamente debilitato". Poi ha spiegato il motivo della richiesta di un amministratore esterno per il patrimonio: "Non voglio che si approfittino di lui". E sulle future nozze con Sabrina Colle: "Non mi piace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

perch233 evelina sgarbi chiedePerché Evelina Sgarbi chiede un amministratore esterno per i beni del padre: “Non voglio si approfittino di lui” - Evelina Sgarbi è tornata a parlare del padre Vittorio ribadendo una posizione opposta rispetto alla sorella Alba: "È trasfigurato, completamente ... Da fanpage.it

perch233 evelina sgarbi chiedeVittorio Sgarbi in lite con la figlia Evelina, lei chiede il sostegno e lui si oppone: «Io incapace? No, vuole di più». La questione del patrimonio - Sono le parole di Vittorio Sgarbi, che si oppone alla richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il ... Segnala leggo.it

