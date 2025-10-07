Perché è stata sostituita Fuori dopo 12 anni alla guida del programma si scopre il motivo

Una delle conduttrici più amate della televisione italiana è stata improvvisamente estromessa dal programma che aveva guidato per anni, diventandone quasi il simbolo. Una decisione che ha colto di sorpresa il pubblico e, a quanto pare, anche la diretta interessata. La trasmissione, un format di successo seguito da un pubblico affezionato e capace di mescolare leggerezza e competizione, ha visto cambiare il suo volto principale dopo oltre un decennio. >> “Perché lei. L’avevo detto”. Mario Biondo, la mamma rompe il silenzio sulla moglie Raquel dopo la svolta clamorosa sulla morte Per undici stagioni quella conduttrice aveva accompagnato i telespettatori in un viaggio fatto di ricette, dolci e sorrisi, con il suo stile gentile e rassicurante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it