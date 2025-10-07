Perché e come la Russia può lanciare droni dal cuore dell’Europa
Roma, 7 ottobre 2025 - Un nemico invisibile che spunta all’improvviso e tiene in scacco l’ Europa. Le incursioni di droni si moltiplicano: in Danimarca, in Polonia e recentemente anche in Germania. Ma di un responsabile ufficiale neanche l’ombra. Una delle ipotesi più diffuse, però, parla di un’ingerenza russa, nonostante il Cremlino neghi con forza ogni accusa. Resta però un interrogativo: i droni hanno un raggio d’azione limitato. In che modo la Russia potrebbe gestire un’operazione simile nel cuore dell’Unione Europea? Tra navi fantasma nei mari del Nord e basi militari ai confini orientali, lo scenario appare meno remoto di quanto sembri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L’assetto di #guerra della produzione industriale in #Russia potrebbe essere destinato a persistere: ecco perché. L'articolo di Mario Seminerio, curatore del blog Phastidio. #5ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Russia, bombardieri strategici spostati dopo il disastro dell'operazione Ragnatela: ora devono volare 10mila km per lanciare i missili - Nonostante i danni, i raid aerei russi contro l'Ucraina si sono intensificati solo dopo l'operazione Ragnatela. Segnala ilmessaggero.it
