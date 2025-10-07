Perché dopo le Regionali in Calabria il campo largo deve iniziare a preoccuparsi | lo spiegano gli analisti
In Calabria, per il centrosinistra non c'è stata gara: il presidente uscente Roberto Occhiuto ha vinto con quasi il 60% dei voti, superando le aspettative. Fanpage.it ha intervistato gli analisti di Piave Digital Agency per spiegare perché il risultato è stato così netto, e perché per il campo largo ci sono stati dei campanelli d'allarme in vista delle prossime regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elezioni regionali in Calabria, affluenza alle 23 al 29,08%: in calo. Sfida Occhiuto-Tridico, oggi urne aperte fino alle 15 - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Lo riporta ilmessaggero.it
Regionali in Calabria, diretta dello spoglio. Occhiuto stravince, flop del campo largo - Il candidato del centrosinistra: 'Ho telefonato a ... Secondo ansa.it