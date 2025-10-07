Perché credo che la nuova indagine sul delitto di Garlasco possa portare ad esiti molto differenti

La notizia di qualche giorno fa sull'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, è solo l'ultimo colpo di scena di una delle vicende che stanno assumendo tinte sempre più fosche nell'ambito del giallo del delitto di Garlasco. L'ipotesi di reato formulata dalla procura di Brescia nei confronti dell'ex magistrato è gravissima: avrebbe accettato denaro dai familiari di Andrea Sempio per far archiviare nel 2017 la sua posizione nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. L'ipotesi di corruzione in atti giudiziari si fonda su alcune intercettazioni ambientali che cristallizzano conversazioni tra Andrea Sempio, attualmente indagato in concorso per l'omicidio della 26enne di Garlasco, e i suoi genitori, su un bigliettino trovato durante una perquisizione, su giri di denaro e prelievi sospetti nonché su cospicue somme prestate alla famiglia dell'indagato dalle zie paterne.

