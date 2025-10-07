Perché aspettare? Tutti gli spunti di stile per la prossima stagione da copiare subito Missione | anticipare i trend 

U n sorriso, poi un applauso. È Awar Odhiang, terza modella afrodiscendente a chiudere una sfilata Chanel – senza abito da sposa – a salutare il fashion month, sfilando tra pianeti colorati davanti a un commosso Matthieu Blazy, neo debuttante alla direzione creativa. La giusta chiusa di una sfilata che porta la Maison, e non solo, su un altro pianeta. Nicole Kidman in front row per Chanel dopo il divorzio, nuovo taglio e look casual chic X Leggi anche › Dalle passerelle al front row, alla Milano Fashion Week trionfano le donne over 40 È in quel momento spontaneo, a metà tra la gioia e sollievo, che si condensa un mese di sfilate di moda Primavera-Estate 2026 fatto di chiaroscuri, oltre che di tendenze: per un grande che se ne va, Giorgio Armani, le ferite del mondo si allungano come ombre sulle passerelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

