Per Salis almeno una quarantina franchi tiratori
AGI - Il voto sulla richiesta di revoca dell'immunità dell' eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, era segreto. Questo rende difficile fare analisi accurate ma, basandosi sugli altri voti palesi della stessa seduta, si possono tentare delle 'proiezioni' che puntano ad almeno una quarantina di franchi tiratori tra le file dei partiti che erano a sostegno della revoca dell'immunità. Intanto i numeri che hanno salvato Salis: 628 votanti, 306 a favore, 305 contrari e 17 astenuti. Il numero preciso dei presenti si potrà ottenere domani ma viene calcolato in termini di presenza in plenaria a Strasburgo. Facendo un confronto con le altre votazioni della giornata, i votanti sono stati 650.
CASTA VIVA - Ecco l'inciucio che salva Ilaria Salis dal processo. Almeno per ora
Un solo voto di scarto significa che alcuni fanno i camerieri dell'Ungheria, altri votano per interessi del partitino nella logica di antagonismi nazionali. Il Parlamento europeo guarda il giardinetto, non essendo più pilastro dei diritti. Almeno Ilaria Salis ce l'ha fatt
Un solo voto. È bastato questo per cambiare tutto. Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità di Ilaria Salis con uno scarto di appena un voto: 305 a favore della revoca, 306 contrari. Un soffio, ma sufficiente per chiudere – almeno per ora – u
Settanta franchi tiratori del Ppe salvano Ilaria Salis: ecco come è arrivato il sì all'immunità - La delegazione tedesca dei Popolari, che esprime anche il capogruppo Weber, si è spaccata a metà: una quindicina su 31.
Ilaria Salis si salva (per ora) sulla revoca dell'immunità. Franchi tiratori nel Ppe - La commissione giuridica del Parlamento europeo (Juri) ha votato contro la richiesta di revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis.