AGI - Il voto sulla richiesta di revoca dell'immunità dell' eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, era segreto. Questo rende difficile fare analisi accurate ma, basandosi sugli altri voti palesi della stessa seduta, si possono tentare delle 'proiezioni' che puntano ad almeno una quarantina di franchi tiratori tra le file dei partiti che erano a sostegno della revoca dell'immunità. Intanto i numeri che hanno salvato Salis: 628 votanti, 306 a favore, 305 contrari e 17 astenuti. Il numero preciso dei presenti si potrà ottenere domani ma viene calcolato in termini di presenza in plenaria a Strasburgo. Facendo un confronto con le altre votazioni della giornata, i votanti sono stati 650. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Per Salis almeno una quarantina franchi tiratori