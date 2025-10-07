Per reclutare infermieri gli ospedali della Lombardia vanno fino a Samarcanda | 200 in arrivo dall’Uzbekistan
MILANO – Si andranno a prendere fino a Samarcanda gli infermieri che mancano in tutta Europa, di più in Italia che partiva bassa e quest’anno ha visto per la prima volta meno candidati che posti ai test per i corsi di laurea, e più ancora in Lombardia, che ne ha settecento vuoti su circa duemilacento. Da più di un anno l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha intrapreso campagne per andare a cercare infermieri (anche) all’estero: inizialmente in America Latina, sfruttando familiarità linguistica e presenza di oriundi, soprattutto in Argentina, ma la prossima missione vira tutta ad Est, fino al cuore dell’ Asia centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il Governo prepara un intervento triennale sul personale del Servizio sanitario nazionale. Al centro il reclutamento di infermieri, con incentivi e possibili nuove regole. Crescono anche i fondi per la prevenzione, ma restano nodi aperti su tariffe e assistenza do Vai su Facebook
L’allarme infermieri colpisce l’Asst Ovest Milanese, sindacati: “Lavoriamo sotto organico. Pochi iscritti al concorso” https://legnanonews.com/salute/2025/09/16/lallarme-infermieri-colpisce-lasst-ovest-milanese-sindacati-lavoriamo-sotto-organico-pochi-iscritti-al - X Vai su X
Infermieri dall'Uzbekistan alla Lombardia: la Regione prova a tamponare l'emergenza personale - In passato la Regione ha stretto accordi con le università dell'America latina, sempre con l'obiettivo di portare infermieri negli ospedali lombardi: secondo le stime in Italia mancano 60 mila ... Riporta milano.corriere.it
Gli ospedali lombardi si illuminano per Gaza: flash mob di medici e infermieri - L'iniziativa ha coinvolto tutte le strutture sanitarie della regione: a Milano folla davanti al Policlinico e al Fatebenefratelli. Riporta rainews.it