MILANO – Si andranno a prendere fino a Samarcanda gli infermieri che mancano in tutta Europa, di più in Italia che partiva bassa e quest’anno ha visto per la prima volta meno candidati che posti ai test per i corsi di laurea, e più ancora in Lombardia, che ne ha settecento vuoti su circa duemilacento. Da più di un anno l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha intrapreso campagne per andare a cercare infermieri (anche) all’estero: inizialmente in America Latina, sfruttando familiarità linguistica e presenza di oriundi, soprattutto in Argentina, ma la prossima missione vira tutta ad Est, fino al cuore dell’ Asia centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Per reclutare infermieri gli ospedali della Lombardia vanno fino a Samarcanda: 200 in arrivo dall’Uzbekistan