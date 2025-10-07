Per questa primavera 2026 Miu Miu rilancia il grembiule
Le ragazze portano il grembiule: Miu Miu lancia la Primavera 2026 con un elemento simbolo di uno status. Come racconta sul sito, la griffe ha voluto, con questa collezione presentata alla Fashion Week di Parigi, sottolineare “L’importanza del lavoro. Il suo significato, la sua rilevanza, il suo valore. La collezione PrimaveraEstate 2026 di Miuccia Prada, è una riflessione sul lavoro delle donne – sulle loro sfide, avversità, esperienze. Invisibilità messa in discussione, resa visibile, riconosciuta e valorizzata”. Le ragazze col grembiule: sfila a Parigi la collezione Miu Miu Primavera 2026. A colpire non solo gli abiti, ma anche la scenografia della sfilata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
