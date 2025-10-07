Per merenda a scuola solo cibi confezionati? Profili giuridici limiti dell’autonomia scolastica e tutela della libertà genitoriale
In occasione degli scioperi del personale addetto al servizio mensa, molte istituzioni scolastiche emettono circolari che vietano o limitano fortemente l’introduzione di cibo da casa, imponendo ai genitori regole come l’obbligo di fornire solo alimenti confezionati o acquistati in esercizi pubblici. Si tratta di un’impostazione priva di fondamento giuridico e in contrasto con la normativa vigente, con i principi costituzionali e con la giurisprudenza consolidata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: merenda - scuola
A Pianella il fornaio rinnova la tradizione della merenda gratuita per il primo giorno di scuola
«Mio figlio a scuola non mangia»: come comportarsi se i bambini rifiutano il cibo della mensa e il ruolo della merenda. Gli errori più comuni e le risposte della pediatra
Grande partecipazione alla prima edizione della Festa dei Nonni alla scuola dell'infanzia di Ronchi. Giovedì 2 ottobre i nonni hanno passato un po di tempo a scuola con i bambini, tra canti, merenda e giochi spontanei. Grazie per la vostra presenza che ha sa Vai su Facebook
Merende sane e gustose per la scuola? Idee per spuntini gustosi ed equilibrati - Con il ritorno a scuola, i più piccoli hanno bisogno anche di snack salutari, equilibrati, ma soprattutto golosi: ecco alcuni spunti ... Lo riporta today.it
Addio bar della scuola: la merenda completa da Lidl costa meno di un caffè al giorno - Facendo due calcoli, con meno di 7 euro complessivi si riescono a coprire diversi giorni di pausa scolastica, garantendo ai ragazzi varietà e idratazione. Come scrive msn.com