Per la Savino Del Bene i primi tre punti della stagione | battuto il Monviso in 4 set
Wash4green Monviso Volley – Savino Del Bene Volley:1-3 (19-25, 26-24, 15-25, 24-26) MONVISO VOLLEY: Bridi 2, Dodson 13, Malual 20, Siftar, D’Odorico 10, Sylves n.e., Bussoli, Battistoni, Moro (L1), Harbin n.e., Scialanca (L2) n.e., Rapello n.e., Akrari 6, Davyskiba 15. All.: Marchiaro. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi, Bosetti 4, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani 8, Nwakalor, Antropova 30, Weitzel 10. All.: Gaspari. ARBITRI: Santoro – Giardini PINEROLO – Primo turno di campionato e prima vittoria per la Savino Del Bene Volley, che nel monday match d’esordio supera la Wash4green Monviso Volley con il punteggio di 3-1 (19-25, 26-24, 15-25, 24-26). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Savino Del Bene Scandicci, partito il raduno: molte assenti per il mondiale
Pallavolo, Serie C1: la Junior Volley Academy si affilia alla Savino Del Bene di Scandicci
Al Bisonte il derby amichevole con la Savino del Bene ancora incompleta
JUST IN: Savino Del Bene Scandicci starts the season with a win against Monviso in four sets: 25-19, 24-26, 25-15, 26-24. #SerieA1 #pallavolo #volleyball
Lega Pallavolo Serie A Femminile. HIGHLIGHTS MONVISO - SCANDICCI Highlights della 1^ Giornata Serie A1 Tigotà tra Monviso Volley e Savino Del Bene Volley Scandicci! Tutti gli highlights della 1^ Giornata di Serie A1 25/26 sul nostro canale Youtube
Savino Del Bene e Il Bisonte. Prove generali prima del via - Prosegue a ritmi serrati la preparazione delle squadre al campionato. Scrive lanazione.it
Champions League: Scandicci regola il Voluntari 2005 in tre set - Prima partita e prima vittoria per la Savino Del Bene Scandicci che sconfigge in tre set il C. Si legge su corrieredellosport.it