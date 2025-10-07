Per due giorni Piacenza capitale italiana della gastroenterologia e dell’epatologia

Ilpiacenza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due giorni Piacenza sarà la capitale italiana della gastroenterologia e dellepatologia. Venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2025 il Best western Park hotel ospiterà la decima edizione del congresso “Topics in Gastroenterologia ed Epatologia: dalla ricerca alla clinica, il futuro della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

