Per chi sono questi soldi Garlasco a chi è andato il denaro dei Sempio | le intercettazioni

Caffeinamagazine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Garlasco, che si credeva chiuso da anni con la condanna definitiva di Alberto Stasi, torna a scuotere l’opinione pubblica e il mondo giudiziario. La procura di Pavia ha riaperto il fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di via Pascoli, con nuovi accertamenti che coinvolgono un nome già emerso in passato: quello di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. >>  “Alberto è innocente”. Garlasco, parlano gli avvocati di Stasi e Sempio: “Chi sono i veri assassini” Ma parallelamente si muovono anche i magistrati di Brescia, impegnati in un’inchiesta che ipotizza presunti episodi di corruzione che avrebbero potuto influenzare le indagini di allora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - soldi

"Famiglie rimaste senza soldi, se le spiagge sono vuote non è colpa dei gestori dei lidi”

Jannik Sinner, "sono finiti i soldi": una scena pazzesca in allenamento

"I soldi per il pagamento dei creditori sono già reperiti"

sono soldi garlasco 232Delitto di Garlasco: Lovati e la verità sul “pizzino” con i soldi dei Sempio - Novità per il delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi con focus sui "pizzini" dei Sempio legati, presumibilmente, all'ex pm Venditti. Come scrive newsmondo.it

sono soldi garlasco 232Garlasco, l'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto: «Mai preso soldi dai Sempio. Venditti? Ecco la verità» - Nella puntata di venerdì sera di Quarto Grado si &#232; parlato di un presunto secondo scontrino del parcheggio, risalente al giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Soldi Garlasco 232