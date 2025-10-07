Per chi sono questi soldi Garlasco a chi è andato il denaro dei Sempio | le intercettazioni

Il caso di Garlasco, che si credeva chiuso da anni con la condanna definitiva di Alberto Stasi, torna a scuotere l’opinione pubblica e il mondo giudiziario. La procura di Pavia ha riaperto il fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di via Pascoli, con nuovi accertamenti che coinvolgono un nome già emerso in passato: quello di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. >> “Alberto è innocente”. Garlasco, parlano gli avvocati di Stasi e Sempio: “Chi sono i veri assassini” Ma parallelamente si muovono anche i magistrati di Brescia, impegnati in un’inchiesta che ipotizza presunti episodi di corruzione che avrebbero potuto influenzare le indagini di allora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it