Pensioni tre mesi di lavoro in più per 170mila italiani | chi rischia

Nel 2024 sono stati 215mila i lavoratori che hanno ottenuto una pensione anticipata. La stragrande maggioranza, 195mila, aveva meno di 65 anni, confermando una tendenza all’uscita dal lavoro prima del traguardo anagrafico. Solo il 17% di chi opta per la pensione anticipata lascia il lavoro dopo i 64 anni, in linea con quanto previsto dalla riforma del 2019. Se queste tendenze continueranno, una futura manovra potrebbe riservare una sorpresa per molti. Il rischio del trimestre in più. Si discute, infatti, di bloccare l’aumento dell’età pensionabile solo per chi va in pensione di vecchiaia (a 67 anni) o per chi ha già compiuto i 64 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni, tre mesi di lavoro in più per 170mila italiani: chi rischia

Pensioni 2027, aumento età pensionabile da 67 anni a 67+ 3 mesi: nessun blocco possibile, ecco perché

Pensioni 2025, Ape sociale: 63 anni+5 mesi, 36 anni, lavoro gravoso, dimessa: può accedervi?

Pensioni, il 2027 porta tre mesi di lavoro in più: il Governo promette lo stop ma il conto da 1 miliardo rischia di esplodere; chi pagherà davvero la scelta di bloccare l'automatismo sull'età pensionabile?

