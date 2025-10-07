Pensioni docenti dal 1° settembre 2026 circolare ministero Istruzione | con quali regole si esce?
Non si è fatta attendere la circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito per le pensioni dei docenti e del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2026. La comunicazione riguarda il pensionamento anche dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari ( Ata ) e dei presidi con l’indicazione che i requisiti di pensionamento – da maturare entro la data del 31 dicembre 2025 – fanno riferimento alle vecchie regole previdenziali, ovvero a quelle relative alle pensioni di vecchiaia e anticipata, più le deroghe temporanee di uscita in vigore fino a tutto quest’anno. In attesa di ulteriori novità che potrebbero arrivare dalla Manovra 2026, motivo per il quale le regole potrebbero essere integrate in corsa, a domanda presentata e nelle modalità che saranno descritte, l’attenzione della circolare si focalizza su alcuni canali di uscita anticipata come l’Ape sociale, i lavoratori precoci e l’opzione donna. 🔗 Leggi su Lettera43.it
