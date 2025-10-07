Pensioni 2026 | la riforma fa litigare Lega e FDI sull’aumento dell’età pensionabile

La questione pensionistica torna al centro del dibattito politico e divide la maggioranza. Nel governo Meloni si apre infatti un nuovo fronte di tensione tra Lega e Fratelli d’Italia, con posizioni molto diverse su come intervenire in vista della prossima manovra economica. Tutto ruota attorno all’aumento automatico di tre mesi dell’età pensionabile previsto per il 2027, un meccanismo legato all’aspettativa di vita che il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfb), approvato di recente dal Consiglio dei ministri, vorrebbe sospendere almeno in parte. Riforma Pensioni 2026: la Lega vuole fermare l’aumento dell’età pensionabile. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

