Una donna britannica che pensava di avere un attacco di appendicite è rimasta sconvolta quando ha scoperto di essere in travaglio e ha dato alla luce un bambino sul retro di un’ambulanza. “Ero senza parole, non riuscivo a credere a quello che era appena successo”, ha raccontato Megan Isherwood, 26 anni, alla Southwest News Service. “ Non avevo pancia, nessun sintomo, è semplicemente arrivato dal nulla “. Isherwood, che credeva che il padre del bambino fosse un uomo con cui non ha una relazione, ha descritto la difficoltà iniziale nel comprendere l’accaduto: “ Faticavo a capire cosa fosse successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo di avere un attacco di appendicite e invece ero incinta”: il racconto choc della 26enne Megan Isherwood