Pellegrino Mastella a Martusciello | Siete la parodia del centro raccattate transfughi

"Per come è stata messa in piedi, in Campania Forza Italia altro non è che la parodia del centro: noi del centro in Italia rappresentiamo la storia, loro al massimo una caricatura. Mai avuta nessuna intenzione di candidarmi con loro, nessuno li ha chiamati, nessuno se li è soffiati ", lo scrive in una nota Pellegrino Mastella (Noi di Centro). "Per ora la discarica sono loro: ho visto infatti che hanno raccattato a Benevento e altrove come a Caserta, transfughi, ex fedelissimi di De Luca caduti nel dimenticatoio, gente che è stata creata da mio padre per poi girovagare in altre formazioni senza troppo successo, di tutto e di più: a Martusciello nessuno ha chiesto nulla, né a nessun altro.

