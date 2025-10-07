Pedullà | Maignan tolto Gatti è stato spettatore non pagante Il Milan poteva…
Intervenuto con un video pubblicato nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, ha voluto analizzare Juventus-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pedull - maignan
Pedullà dopo Juve-Milan: “Rimpianti enormi! Leao spreca, Maignan super, Modric irreale” #Milan #JuventusMilan #Pedullà #Leao #Modric #Maignan #Pulisic #Gimenez #SerieA #Allegri - X Vai su X
Il #Milan può puntare Guglielmo #Vicario Secondo le ultime indiscrezioni in caso di addio di #Maignan (il cui rinnovo è sempre più complicato) i rossoneri potrebbero ripiegare sul portiere del #Tottenham Vi stuzzica questa idea? LEGGI TUTTE LE NOTI - facebook.com Vai su Facebook