Pedullà | Maignan tolto Gatti è stato spettatore non pagante Il Milan poteva…

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervenuto con un video pubblicato nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, ha voluto analizzare Juventus-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pedull224 maignan tolto gatti 232 stato spettatore non pagante il milan poteva8230

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Maignan, tolto Gatti, è stato spettatore non pagante. Il Milan poteva…”

In questa notizia si parla di: pedull - maignan

Cerca Video su questo argomento: Pedull224 Maignan Tolto Gatti