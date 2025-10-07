Pedinata anche a scuola e col divieto assoluto di avere amici maschi | ragazzina perseguitata dall' ex
Telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, insulti, limiti nelle amicizie che potevano essere solo femminili. Questo è ciò che ha subito una ragazzina della provincia di Trento dall'ex fidanzato, che adesso è stato portato in carcere dai carabinieri.Ragazzina perseguitata dall'ex. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: pedinata - scuola
Docente di Telecomunicazioni avrebbe chiesto un appuntamento alla ragazza, l’avrebbe pedinata e si sarebbe appostato all’uscita da scuola per vederla Vai su Facebook
Divieto smartphone a scuola/ Cosa rischia chi infrange le regole: dal richiamo fino alla sospensione - 2026: ecco che cosa rischia chi infrangerà la direttiva, tutto quello che c'è da sapere Scatterà a breve il nuovo anno scolastico e una delle ... Segnala ilsussidiario.net
Scuola, da divieto smartphone a condotta fino a nuova Maturità: ecco tutte le novità dell’anno 2025/2026 - Divieto assoluto di avere uno smartphone a scuola, il voto in condotta, il nuovo esame di Maturità: non sono poche le novità che quest'anno 'scopriranno' i ... Da lapresse.it